Исследование: россияне в октябре стали чаще продавать иностранную валюту

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россияне в октябре предпочитали чаще продавать иностранную валюту, чем покупать. На продажу пришлось 53% всех валютообменных операций, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

"Как показала статистика банка "Русский стандарт", россияне в октябре чаще продавали иностранную валюту, чем покупали. В общем количестве валютообменных операций месяца на продажу пришлось 53%, а на покупку 47%", - отмечается в исследовании.

При этом средний чек обмена валют снизился. Так, в октябре общий средний чек одной обменной операции с долларами и евро снизился на 3% относительно сентября и составил 71,193 тыс. руб.

"Доллар по-прежнему в приоритете у россиян - операции с ним заметно превышают операции евро как по сумме, так и по количеству. Причем в октябре 2021 года спрос на продажу доллара заметно вырос. Так, если в сентябре отдавалось предпочтение покупкам американской валюты, то спустя месяц приоритеты поменялись. На продажу долларов в минувшем месяце пришлось 53% от всех операций с ними, а на покупку оставшиеся 47%", - указывают авторы исследования.

При этом, по данным банка, в минувшем месяце общее количество операций по продаже американской валюты выросло на 8%, тогда как покупки, напротив, снизились - на 6% относительно сентября.

Согласно прогнозу директора департамента операций на финансовых рынках "Русского стандарта" Максима Тимошенко, торговый диапазон, в котором будет колебаться иностранная валюта в ноябре будет на уровне 70-72 рубля за доллар и 81,5-83,5 рубля за евро.

В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество всех валютообменных операций в банке "Русский стандарт" в октябре и сентябре 2021 года, а также в октябре 2020 года.