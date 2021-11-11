Исследование: число самозанятых в России с начала года выросло в 2,4 раза

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Число самозанятых в России выросло в 2,4 раза с начала года, а оборот платежей - почти в четыре раза, говорится в совместном исследовании сервисов "СберУслуги" и "Юkassa" (есть в распоряжении ТАСС). Аналитики изучили данные о платежах, которые самозанятые принимали через "Юkassa" в 2020 и 2021 годах, а также о количестве пользователей, зарегистрированных в разных профессиональных сегментах на сервисе "СберУслуги".

По данным исследования, оборот платежей самозанятых в январе - октябре 2021 года увеличился в 3,9 раза, а число оплаченных заказов выросло в 3,6 раза. Аналитики также выяснили, что платящих клиентов у самозанятых стало в 3,3 раза больше, чем в январе - октябре 2020 года, при этом средний чек вырос на 8% - до 1,235 тыс. рублей.

Образовательные услуги лидируют по обороту

С января по октябрь 2021 года самый большой оборот платежей был у самозанятых, которые оказывают образовательные услуги: продают мастер-классы или доступ к контенту, а также проводят консультации. На эту категорию приходится 66% от общего оборота. На втором месте - изготовители и продавцы сувенирной продукции, аксессуаров и товаров для хобби (11%). Затем следуют одежда и обувь (7%).

Самый высокий средний чек в этом году был у самозанятых, которые продают строительные изделия и материалы - 13 тыс. рублей. Второе место занимают ортопедические товары (3,7 тыс. рублей), а на третьей строчке - спортивные и туристические товары (3,612 тыс. рублей).

За отчетный период продажи заметнее всего выросли у самозанятых в сфере строительства и проектирования - в 57 раз. У тех, кто сдает в аренду помещения, этот показатель увеличился в 29 раз. В тройку лидеров также входят самозанятые, которые специализируются на создании и продаже программного обеспечения, - у них число продаж выросло в 18 раз.

Бесконтактные платежи становятся популярнее

Чаще всего клиенты самозанятых, как и раньше, платят банковскими картами. На них приходится 86% всех оплаченных заказов. Еще 10% - это Pay-платежи. Остальные 4% - оплата кошельком "Юmoney" и выставление счетов через соцсети и мессенджеры.

Pay-платежи показали наибольшую динамику роста: за январь - октябрь 2021 года их стали использовать при покупках в 15 раз чаще, чем в прошлом году.