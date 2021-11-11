Опрос: пятая часть россиян против уничтожения банками бумажных договоров без их согласия

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Почти пятая часть россиян выступила против уничтожения бумажных оригиналов договоров банками без их согласия, а свыше 10% респондентов опасаются роста цен на банковские услуги из-за этого. Такие данные приводятся в опросе группы IDF Eurasia (есть в распоряжении ТАСС).

Накануне Минэкономразвития предложило поправки к II чтению законопроекта о переводе делового документооборота в цифровой формат, которыми предлагается наделить наиболее крупные и надежные банки полномочиями по уничтожению бумажных оригиналов договоров без получения на это согласия клиентов. Таким образом, банки смогут в одностороннем порядке переводить бумажные договоры в цифровой вид, сохраняя их юридическую значимость.

"В том, что данную инициативу нельзя реализовывать ни при каких условиях, убеждены 17%. Еще 13% опасаются удорожания продуктов и услуг, потому что финорганизации таким образом могут переложить на конечного потребителя свои расходы на внедрение нововведения", - указано в материалах опроса. При этом 18% согласны с нововведением, но только при условии, что оно будет вводиться комплексно - цифровые копии должны котироваться во всех других инстанциях, где они могут понадобиться (например, в судах). Опасаются появления в документах ошибок из-за конвертации или недостаточного уровня защищенности цифровых данных 16%.

Среди респондентов 12% считают, что такой порядок изготовления цифровых копий оригиналов договоров на них никак не отразится. Еще 10% поддерживают инициативу, потому что она станет еще одним важным шагом на пути к глобальной цифровой трансформации. 14% одобряют инициативу, потому что она сделает документооборот быстрее и проще.

Группа IDF Eurasia (бренд Moneyman) проводила опрос в период с 9 по 10 ноября 2021 года среди россиян с целью выяснить их отношение к предлагаемому нововведению. В опросе приняли участие свыше 5 000 человек по всей России в возрасте 18-60 лет.