Траты россиян на авто из КНР в сентябре впервые в году превысили расходы на авто из России

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. В сентябре впервые с начала года расходы россиян на покупку автомобилей китайского производства превысили траты на отечественные марки, свидетельствуют данные исследования маркетплейса "Банкавто" (цифровая платформа "РГС банка") и агентства "Автостат".

подписка на авто или его покупка?

Что выгоднее: подписка на авто или его покупка?

Согласно исследованию (есть в распоряжении ТАСС), в сентябре впервые с начала года россияне потратили на покупку автомобилей китайского автопрома больше средств, чем на приобретение машин отечественных марок. Показатели финансовой емкости китайских и российских марок в сентябре составили 7,7% и 6,6% соответственно. Россияне потратили на китайские авто 20,138 млрд рублей, на машины отечественного производства - 17,303 млрд рублей.

При этом традиционно россияне покупают больше всего автомобилей европейских марок. В сентябре доля трат на такие авто составила 38,3% от всей финансовой емкости рынка или 99,767 млрд рублей. Более четверти (25,6%) всех денег "ушло" на новые легковые машины японских брендов (66,625 млрд рублей), а пятая часть (20,3%) - на покупку "корейцев" (52,891 млрд рублей).

Меньше всего денег было потрачено на покупку автомобилей американских брендов - всего 3,929 млрд рублей (1,5%).

В целом, по данным "Банкавто" и "Автостата", россияне в сентябре потратили на покупку новых легковых автомобилей 260,654 млрд рублей.