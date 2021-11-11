В Югре планируют привлечь средства инфраструктурного кредита на второй мост через Обь

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют привлечь почти 14 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита на возведение второго мостового перехода через реку Обь возле крупнейшего города региона - Сургута. Об этом ТАСС сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок.

Существующий мост через Обь в районе Сургута является единственным, обеспечивающим автотранспортное сообщение промышленно развитого ХМАО с другими территориями Уральского федерального округа и России в целом. Перегруженность моста превышает нормативный показатель примерно в 2,5 раза.

"В адрес Минстроя России направлена заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию объекта (мостового перехода через реку Обь) в размере 13,92 млрд рублей", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, будут ли власти Югры привлекать инфраструктурный кредит на возведение второго моста через реку Обь.

Он также отметил, что ориентировочная стоимость проекта с учетом периода реализации - 63,2 млрд рублей, в том числе проектные работы - 300 млн рублей.

В конце октября Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект второго мостового перехода через реку Обь. В Главгосэкспертизе отметили, что на трассе будущего мостового перехода, кроме моста через Обь, разместят семь мостов и путепроводов, две транспортные развязки, водопропускные трубы, а также линии связи. Расчетная скорость движения на участке дороги второй категории составляет 120 км/час, на участках магистральных дорог - 90 км/час.

О проекте

Сейчас через Сургут проходит федеральная трасса Р404 Тюмень - Нижневартовск, это единственная дорога, соединяющая север России (Западной Сибири) и Тюменскую область. Также транспортная система города включает вантовый мост через реку Обь длиной 2 110 км, запущенный в эксплуатацию в 2000 году. Но действующий мост не выдерживает возрастающий объем транспортного потока. По оценкам региональных властей, мост работает в режиме постоянной перегрузки: при интенсивности 5 тыс. машин в сутки по дороге фактически проезжают более 14 тыс. автомобилей.

Строительство моста на этом участке Оби обсуждалось с 2012 года, но переносилось из-за высокой стоимости. Сейчас его планируется строить как объект федерального значения. Планируемые сроки возведения - 2021-2025 годы. Мост планируют построить на территории Сургутского и Нефтеюганского районов, а также города Сургута. Общая длина мостового перехода составит около 44 км, в том числе длина моста через реку Обь - 1,7 км.