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Bloomberg: Илон Маск продал часть своих акций Tesla

Бизнесмен реализовал опционы по цене $6,24

ТАСС, 11 ноября. Предприниматель Илон Маск реализовал более 2,5 млн опционов на акции принадлежащей ему компании Tesla, а затем продал их спустя несколько дней после проведения опроса в Twitter. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ регулятора.

По информации, имеющейся в документе, Маск реализовал опционы по цене $6,24. Предприниматель продал ценные бумаги впервые с 2016 года, отмечает агентство. Тогда он в последний раз продал свои акции, чтобы оплатить подоходный налог в размере $590 млн.

Маск в субботу предложил пользователям Twitter решить, стоит ли ему продавать 10% своих акций Tesla, заявив, что будет придерживаться результатов опроса. В итоге 57,9% из более чем 3,5 млн проголосовавших поддержали возможную продажу ценных бумаг. После этого предприниматель подтвердил: "Я был готов принять любой результат".

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд.

Теги
СШАМаск, Илон
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