Минпромторг хочет повысить минимальную экспортную пошлину на лом до €100 за тонну

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает повысить минимальный уровень экспортной пошлины на лом черных металлов с €70 до €100 за тонну на фоне роста цен на лом, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов, чьи слова журналистам передала пресс-служба.

Он напомнил, что пошлина на экспорт лома черных металлов увеличивалась в этом году дважды и сейчас составляет €70 за тонну. Это позволило снизить объемы его вывоза из страны и тем самым стабилизировать летом цену на арматуру, себестоимость которой на две третьих формирует именно металлом, отметил замминистра.

"Поскольку данная мера уже показала свою эффективность, а также с учетом того, что сегодня на внешнем рынке вновь наблюдается очередной рост цен на лом, считаем целесообразным реализовать следующий этап и повысить пошлину до €100 за тонну", - сказал Евтухов.

27 октября 2021 года на совещании Минпромторга РФ с металлургическими заводами было объявлено о планах повысить пошлину до €100 и более, сообщалось ранее в письме директора ассоциации переработчиков лома НСРО "Руслом.ком" Виктора Ковшевного на имя Евтухова. Один из участников совещания подтвердил ТАСС, что Минпромторг обсуждал с металлургами возможное повышение минимального уровня экспортной пошлины на лом черных металлов до €100 и более.

В Минпромторге ТАСС сообщали в начале ноября, что пошлина может быть увеличена в зависимости от рыночной ситуации.

Согласно постановлению правительства РФ, опубликованному 25 июня, пошлина на экспорт лома черных металлов из России была повышена до 5%, но не менее €70 за тонну на полгода. Ранее действовала ставка в 5%, но не менее €45 за тонну.

Пошлины на металлы

Минпромторг РФ предлагает рассмотреть возможность сохранения или роста экспортных пошлин по ряду видов металлопродукции в случае дальнейшего роста цен, заявил Евтухов.

"В случае продолжения роста цен у производителей на внутреннем рынке считаем возможным рассмотреть вопрос сохранения (в том числе увеличения) вывозных таможенных пошлин на экспорт отдельных видов металлопродукции", - сказал он.

Замминистра пояснил, что ряд принятых властями мер позволил стабилизировать цены на металлы, однако в октябре цены на арматуру резко выросли. "Предпринятые меры позволили к концу лета - началу осени стабилизировать цену на железорудное сырье и горячекатаный прокат. Несмотря на это в октябре вновь отмечен резкий рост цен на арматуру у конечных потребителей", - отметил он.

Так, по его словам, цена арматуры диаметром 12 мм у трейдеров в Москве с 1 октября 2021 года увеличилась на 39%, с 57 тыс. рублей до 79 250 рублей за тонну с НДС.

"Новое колебание цены на арматуру вызвано, в том числе, спекулятивной политикой трейдеров. Они выкупают объемы, закладывают свою маржу и продают по завышенным ценам", - отметил Евтухов.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России действуют пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну.

О долгосрочных контрактах

Евтухов полагает, что трейдерское звено на рынке нужно сокращать, максимально переходя на долгосрочные прямые контракты. "Дополнительный фактор волатильности стоимости арматуры связан с отсутствием у металлургов понимания даже краткосрочных планов девелоперов. Это не позволяет прогнозировать потребность строителей в металлопродукции и адаптировать под нее производственные задачи", - добавил он.

Замминистра заявил, что Минпромторг и металлурги готовы обеспечить поставку необходимых объемов продукции и возможность заключения прямых долгосрочных контрактов с формулой цены. Однако, по его словам, крупные застройщики должны сформировать план потребности в этой продукции с горизонтом до пяти лет.