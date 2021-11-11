Вьетнам возьмет кредит у Франции на модернизацию построенной при помощи СССР ГЭС "Хоабинь"

ХАНОЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Франция предоставит Вьетнаму льготный кредит на модернизацию построенной при помощи СССР одной из крупнейших в регионе Юго-Восточной Азии гидроэлектростанций (ГЭС) - "Хоабинь". Соглашение по льготному займу в размере €70 млн, что эквивалентно 1,9 трлн вьетнамских донгов, подписано между Электроэнергетической корпорацией Вьетнама (ЭКВ) и Французским агентством развития, сообщило в четверг Вьетнамское информационное агентство.

Выделяемые Францией средства составляют примерно 20% от общего инвестиционного капитала, необходимого для реализации проекта расширения мощности ГЭС "Хоабинь", разработанного ЭКВ. Общий объем инвестиций в этот проект составит более 9,2 трлн донгов (свыше $380 млн). За счет собственных средств ЭКВ профинансирует порядка 30% затрат на модернизацию. Остальной объем необходимого финансирования будет привлечен за счет заимствований у местных коммерческих банков.

Комплексный план по модернизации и увеличению мощности ГЭС "Хоабинь" предполагает монтаж и запуск в промышленную эксплуатацию двух новых энергетических агрегатов мощностью 240 мегаватт каждый в дополнение к действующим восьми турбинам ГЭС. После завершения работ по модернизации, которые продлятся до конца 2024 года, общая мощность станции достигнет уровня 2,4 тыс. мегаватт в год.

Строительство ГЭС "Хоабинь" было начато в 1979 году при российском техническом содействии на реке Черной в 80 км от вьетнамской столицы. После ввода в эксплуатацию в 1988 году этот энергетический объект стал на тот момент крупнейшей действующей электростанцией во Вьетнаме, вырабатывая порядка 80% всей производившейся в стране электроэнергии. В настоящее время на долю ГЭС "Хоабинь" приходится 27% производимого во Вьетнаме электричества.