Товарооборот Москвы и стран БРИКС в январе-августе 2021 года вырос почти на 30%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Товарооборот между Москвой и странами - участницами БРИКС за восемь месяцев текущего года вырос почти на треть, достигнув $42,1 млрд, и на 12,5% превысил показатели этого же периода 2019 года, когда его объемы составили $37,43 млрд. Об этом ТАСС в четверг сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В январе-августе этого года товарооборот Москвы со странами БРИКС достиг $42,1 млрд, что на 27,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда товарооборот был равен $32,92 млрд, и на 12,5% выше, чем за восемь месяцев 2019 года, когда товарооборот составил $37,43 млрд. Торговля Москвы со странами блока достаточно сбалансированная - на экспорт в страны БРИКС приходится около $20 млрд, на импорт - порядка $22 млрд", - сказал Ефимов.

Экономический блок БРИКС был основан в 2006 году, в него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. Как уточнили ТАСС в пресс-службе экономического комплекса столицы, в структуре взаимной торговли БРИКС в период с января по август 2021 года 92,5% товарооборота приходится на Китай ($38,93 млрд), далее следуют Индия - 6% ($2,52 млрд), Бразилия - 1,1% ($0,46 млрд) и Южно-Африканская Республика - 0,5% ($0,2 млрд).

"Наибольший интерес в структуре товарооборота Москвы и БРИКС представляет несырьевой неэнергетический экспорт столицы в эти страны. Если в январе-августе 2019 года он составлял $1,23 млрд, то в аналогичном периоде этого года он достиг уже $1,5 млрд, демонстрируя рост в 3% к прошлому году и 22% к первым восьми месяцам 2019 года. Если говорить об отгрузках за полный год, то с 2018 по 2020 год объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос почти на треть - с $2,33 млрд до $2,98 млрд", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Также в центре поддержки экспорта "Моспром" отметили, что в текущем году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Китай составил $1,11 млрд, в Индию - $340,13 млн, в Бразилию поставлено товаров на $20,45 млн, а в ЮАР на $27,38 млн. При этом в страны - участники БРИКС Москва экспортирует преимущественно промышленную продукцию, наиболее популярны механическое оборудование, пластмассовые изделия, электрические устройства, аппаратура связи, в том числе разнообразные комплектующие к ним.

Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции АПК. Эксперты центра анализируют целевые рынки для столичных производителей: специалисты изучают макроэкономический отчет по целевому рынку, рисковый профиль, в том числе барьеры входа, состояние отрасли на целевом рынке и ее зависимость от экспорта и импорта, SWOT-анализ потребительского рынка.