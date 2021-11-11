Минпромторг обсуждает с германской Sartorius производство материалов для фармацевтики в РФ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минпромторг обсуждает локализацию производства материалов для фармацевтики на территории РФ и, в частности, ведет переговоры с германской Sartorius о заключении специнвестконтракта (СПИК) на производство в России, заявил в интервью ТАСС первый замглавы министерства Василий Осьмаков.

"Любая локализация очень сильно зависит от объемов рынка и возможностей экспорта. В этом отношении, конечно, трансфер в Россию какого-то крупного игрока может быть оптимальным решением, чтобы развивать производство расходных материалов для фармацевтики. По этому направлению мы ведем переговоры, например, с Sartorius по специнвестконтрактам", - сказал он.

Осьмаков отметил, что в части использования пластика у компании есть ключевое ноу-хау, в котором заинтересована Россия. "Так исторически сложилось, что основной биотехнологический парк у нас немецкого производства, поэтому есть смысл вести переговоры, в первую очередь, с немецкими компаниями", - пояснил он.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

СПИК 2.0 - новая модель специнвестконтрактов, по которой увеличивается срок их действия с 10 лет до 20 лет, расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, вводятся процедуры конкурсного, публичного отбора. Также исключаются требования о нижней границе объема инвестиций.