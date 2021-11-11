Замглавы Минпромторга заявил, что новых вакцин от COVID-19 россиянам ждать не стоит

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Разработка до десяти новых вакцин от коронавируса нового типа ведется в России, но их экономические перспективы неясны, и потребителям вряд ли стоит ждать новых вакцин в ближайшее время, заявил в интервью ТАСС первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. По его словам, скорее речь может идти о новых формах вакцин.

"Исследований ведется много, до десятка разработок новых вакцин. Но они все ведутся в стратегическом, спокойном режиме. Когда на рынке уже присутствуют четыре полноценные вакцины, масштабированные на крупносерийное производство, экономические перспективы такого рода разработок оценить сейчас достаточно сложно", - сказал он.

Отвечая на вопрос, стоит ли ждать выпуска новых вакцин, Осьмаков сказал: "Я думаю, нет. Кажется, что опять четвертая волна и пандемия, но для бизнеса это уже завершение начатых в первую волну инвестиционных циклов, которые имеют свою временную и финансовую природу. Можно говорить о новых формах".

Осьмаков отметил, что Минздрав РФ в последние месяцы выдал разрешения на проведение клинических исследований трех вакцин: "Бетувакс" производства "Института стволовых клеток человека", BCD-250 от Biocad и вакцина Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, сроки завершения их испытаний - от второй половины 2022 года до 2026-го.

Он напомнил также, что идут исследования по выпуску "Спутника" в виде спрея, прежде всего для бустирования.