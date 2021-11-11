Минэнерго не зафиксировало роста числа технарушений из-за персонала с начала года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ не зафиксировало в течение января - октября 2021 года на энергообъектах России увеличения числа технологических нарушений, вызванных действиями персонала. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Минэнерго на основании ежемесячных данных компаний ведет статистику аварийности. Согласно этой информации, роста количества технологических нарушений, вызванных ошибочными действиями персонала, в январе - октябре этого года по сравнению с количеством инцидентов за тот же период прошлого года не зафиксировано", - пояснили в Минэнерго.

В министерстве добавили, что на еженедельных совещаниях с компаниями обсуждаются меры, необходимые для предотвращения аварийного отключения оборудования. При этом приоритетной задачей является не наказание энергокомпаний, а выявление проблем и их совместное решение.

Ранее издание "Известия" со ссылкой на копию протокола совещания у замминистра энергетики РФ Евгения Грабчака сообщило, что за неделю с 11 по 18 октября 2021 года был зарегистрирован рост числа аварий на 6%, до 103 инцидентов, 90 из которых пришлись на сферу электроэнергетики, пять - в газовом секторе и один - в нефтяном.

При этом источник газеты в отрасли отметил, что большинство нарушений не влияют на производственный процесс. По его мнению, причиной роста числа аварий могли стать тестовые пуски оборудования при максимальных нагрузках во время подготовки к осенне-зимнему периоду.