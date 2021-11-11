Бизнес подал более 16,5 тыс. заявок на льготные кредиты за неделю работы программы ФОТ 3.0

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Бизнес направил более 16,5 тыс. заявок на льготные кредиты общим объемом 71 млрд рублей за неделю работы программы ФОТ 3.0. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"29 банков за неделю работы ФОТ 3.0 второго этапа получили около 16,5 тыс. заявок от бизнеса на льготные кредиты на сумму более 71 млрд рублей", - отметили в секретариате, ссылаясь на данные Минэкономразвития, представленные на совещании о ходе реализации данной программы.