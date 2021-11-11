Пассажиропоток аэропорта Саранска восстановился до уровня 2019 года

ТАСС, 11 ноября. Пассажиропоток аэропорта Саранска по итогам десяти месяцев 2021 года восстановился до уровня 2019 года, аэропорт обслужил 92 тыс. пассажиров. До конца года ожидается увеличение пассажиропотока до 107 тыс. человек, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор АО "Международный аэропорт Саранск" (оператор аэропорта Саранска) Александр Кистайкин.

По его словам, в 2020 году показатель из-за пандемии снизился от первоначального прогноза вдвое и составил 43 500 человек.

"Пассажиропоток в саранском аэропорту достиг по результатам января-октября [2021 год] 92 тыс. человек, то есть преодолен уровень 2019 года. Планируем [выйти на цифру в] 100 тыс. человек в начале декабря, а по итогам года [обслужить] 107 тыс. человек", - сказал Кистайкин.

Ранее в аэропорту сообщили о планах по открытию в 2022 году двух новых рейсов из Саранска - в Казань и Калининград. Рейс в Казань будет выполнять авиакомпания "ЮВТ - аэро" со 2 января до 31 декабря дважды в неделю. Авиакомпания Red Wings планирует выполнять рейсы в Калининград с 1 июня по 31 августа также дважды в неделю. Кроме того, по словам Кистайкина, сохранятся все действующие рейсы: в следующем году можно будет улететь из аэропорта Саранска в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Симферополь, Краснодар и Сочи.

Аэропорт Саранска - единственный аэропорт Мордовии, имеющий статус международного. В 2017 году он был закрыт на реконструкцию, к чемпионату мира по футболу 2018 года там был возведен новый терминал площадью около 7 тыс. кв. м, реконструирована взлетно-посадочная полоса, расширены перроны и места стоянок воздушного транспорта.