Прокачка газа по трубопроводу Ямал - Европа снизилась почти на треть

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Прокачка газа по трубопроводу Ямал - Европа утром в четверг снизилась почти на треть по сравнению с показателями накануне и ночью, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

Так, прокачка по Ямал - Европе упала ниже 700 тыс. куб. м в час по сравнению с более чем 1 млн куб. м ранее. При этом стоит отметить, что поток газа по трубопроводу начал постепенно снижаться еще накануне, когда в пике достигал почти 1,5 млн куб. м.

Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию возобновились в понедельник вечером, после остановки 6 ноября и реверса в обратном направлении.

Президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ 8 ноября увеличить поставки в хранилища компании в Европе. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что газовый холдинг выполнит это поручение.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная годовая мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа.