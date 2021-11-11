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ФАС не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии

У службы нет информации о наличии предпосылок для такого роста

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии, информации о наличии таких предпосылок нет. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ФАС.

"В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста", - отмечается в сообщении.

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