Ростуризм сообщил, что судьба Mouzenidis Travel в России решится в ближайшие дни

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Судьба российского представительства греческого туроператора Mouzenidis Travel будет решена в ближайшие дни, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову.

"Мы, безусловно, будем бороться за права наших туристов и искать любую возможность для разрешения ситуации. Тем не менее, судьбу российского представительства греческого туроператора Mouzenidis Travel, который работает по российским законам, нам предстоит решить в ближайшие дни", - сказала Догузова.

В июле газета "Коммерсанть" со ссылкой на источник на туристическом рынке сообщала, что туроператор Mouzenidis Travel Greece с конца июня приостановил деятельность и отменил туры россиян примерно на €12 млн (около 1 млрд рублей). По информации источника издания, речь может идти об отмене примерно 17 тыс. туров. Группа Mouzenidis находится в процессе смены руководства и реорганизации. Позже в пресс-службе Ростуризма заявили, что туроператор не намерен покидать российский рынок и выполнит обязательства перед туристами.

По словам Догузовой, Ростуризм удивлен бездействию греческой стороны в ситуации с Mouzenidis Travel.

"В ситуации, когда конкуренция за международных туристов обостряется, Греция может надолго потерять наш рынок, а последующие затраты на восстановление доверия будут намного выше, чем цена вопроса сейчас", - подчеркнула глава ведомства.