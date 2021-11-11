Ozon начал принимать электронные сертификаты на средства реабилитации

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Маркетплейс Ozon начал принимать электронные сертификаты на оплату технических средств реабилитации (ТСР) для людей с инвалидностью. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 11 ноября на Ozon можно покупать трости, коляски и другие ТСР, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации и абилитации, используя электронный сертификат. До сих пор воспользоваться сертификатом можно было только в офлайн-магазинах, подключенных к эквайрингу, поддерживающему операции с электронным сертификатом. С подключением первого маркетплейса приобретение средств реабилитации с господдержкой стало возможно из любой точки страны", - сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что сейчас на площадке Ozon можно приобрести более 900 различных видов технических средств реабилитации. На территории России работают 63 сортировочных центра, свыше 15 тыс. точек выдачи заказов, а посылки доставляют более 3,5 тыс. курьеров. Порядка 85 млн жителей страны охвачены собственной доставкой Ozon или точками выдачи в пешей доступности.

27 сентября Минтруд совместно с Минцифры, Федеральным казначейством, Национальной системой платежных карт и Фондом социального страхования (ФСС) запустил систему электронных сертификатов по обеспечению инвалидов ТСР.

Электронный сертификат - это дополнительный механизм компенсации средств за самостоятельно приобретенное ТСР и получения ТСР в натуральном виде. Гражданин по-прежнему может получить изделие через ФСС, взять компенсацию за приобретенное самостоятельно средство или получить электронный сертификат и с его помощью осуществить покупку изделия.