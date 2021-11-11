ЦБ не переносит закупочные процедуры в период ограничений

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Банк России, который осуществляет торги на электронной площадке Сбер А (Сбербанк-АСТ), не переносит закупочные процедуры в период действия ограничительных мер. Об этом сообщила в интервью ТАСС директор департамента закупок Центрального банка РФ Мария Тимошенко.

"В период первого локдауна в 2020 году мы не назначали торги на нерабочие дни и переносили даты проведения аукционов. Руководствовались принципом недопущения ограничения конкуренции и создания равных условий для участников закупок. Предполагали, что у поставщиков могут быть проблемы с подачей заявок, поскольку действовал режим нерабочих дней. Но поскольку у нас 100% всех закупочных процедур проходит в электронном виде и мы поняли, что рынок готов участвовать в них дистанционно, мы не стали с введением новых ограничений переносить сроки по закупочным процедурам - такой подход отвечает и интересам рынка, и нашим интересам", - сказала она.

По словам Тимошенко, в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября (в ряде регионов сроки были изменены) закупочные процедуры ЦБ РФ не переносились по срокам. "Опыт последних дней показывает, что это правильное решение, и оно никак не сказывается ни на участниках, ни на конкуренции", - заключила она.