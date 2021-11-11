ЦБ способствует формированию предложений на рынке эко-продукции за счет "зеленых" закупок

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Банк России применяет "зеленые" стандарты при проведении закупок, тем самым способствует формированию предложений на отечественном рынке продукции, отвечающей экологическим стандартам. Планируется увеличивать приобретения такой продукции, которая не оказывает существенного негативного влияния на окружающую среду, сообщила в интервью ТАСС директор департамента закупок ЦБ РФ Мария Тимошенко.

"Во всем мире, включая Россию, человечество пришло к осознанию того, что тема экологии очень важна, что она влияет не только на будущие поколения, но и на жизнь здесь и сейчас. Этому во многом способствуют экономические процессы и ситуация с пандемией коронавируса. Поэтому мы изучаем опыт зарубежных стран, где проводятся "зеленые" закупки. Также изучаем возможности внутреннего рынка, взаимодействуем по этой теме с закупочными подразделениями крупных коммерческих банков, страховых компаний, корпораций. Ищем общее понимание, чтобы сформировать волну спроса, которая, на наш взгляд, может вызвать ответное предложение для развития производств, отвечающих "зеленым" стандартам", - сказала она.

По ее словам, департамент закупок Банка России пока не вводит квоты на "зеленые" закупки. В то же время он дает "экспертную оценку каждой категории закупаемых товаров по уровню влияния на окружающую среду". По итогам присваивается определенный уровень в зависимости от влияния на окружающую среду: красный, желтый или зеленый соответственно.

"В дальнейшем эта оценка учитывается при проведении закупок, по согласованию с внутренним заказчиком к закупкам из красных и желтых категорий применяются дополнительные экологические требования. Выдвигая такие требования, мы стимулируем поставщиков давать ответные предложения", - добавила она.