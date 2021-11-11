Глава ТПП предложил исключить критерий участия в программе ФОТ 2.0 для кредитования под 3%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил исключить критерий участия бизнеса в программе ФОТ 2.0 для получения финансирования по возобновленной программе ФОТ 3.0, предполагающей кредитование пострадавших предприятий под 3% годовых. Об этом он сообщил в четверг ТАСС.

"Мне кажется, программу ФОТ 3.0 немножко зарегулировали, в частности, включив критерий о необходимости обязательного участия в предыдущей "антикризисной" программе кредитования ФОТ 2.0. Это не самое лучше решение, и, на мой взгляд, было бы правильно это поправить", - сказал он.

По его мнению, многим пострадавшим текущей осенью предприятиям требуются кредиты под 3% годовых на сохранение занятости. При этом они не могли предполагать, что надо было участвовать в предыдущей кредитной программе. "Возможно, ради этого они бы пошли брать кредиты под 2% во время первой волны пандемии", - добавил Катырин.

Он отметил, что в период нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября существенно пострадал бизнес в сфере услуг - фитнес-клубы, туристическая сфера, включая гостиницы. "А наиболее серьезно, я думаю, предприятия общественного питания", - отметил глава ТПП РФ.

В то же время в Минэкономразвития РФ сообщили, что банки - участники программы ФОТ 3.0 отмечают высокий интерес бизнеса к этому инструменту поддержки во всех федеральных округах. По данным министерства, банки за неделю с момента работы программы получили 16,5 тыс. заявок от бизнеса на сумму более 71 млрд рублей.