АТОР: емкость номерного фонда курортов юга России на 45% меньше, чем на курортах Турции

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Емкость номерного фонда курортов юга России на 45% меньше емкости номерного фонда двух основных курортных провинций Турции, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Совокупно три главных морских курорта юга России могут предложить отдыхающим в объектах размещения организованного сектора свыше 432 тыс. мест. Это на 45% меньше емкости номерного фонда двух основных курортных провинций Турции", - сказала она.

По данным аналитического агентства Turizmdatabank, общая емкость номерного фонда курортов Антальи в 2021 году составила 606 тыс. мест. Количество мест для размещения в гостиницах курортов провинции Мугла достигло 175 тыс. мест. Согласно данным администрации Сочи, в 2021 году емкость номерного фонда города составила 202 тыс. мест. Всего же в Краснодарском крае, в соответствии со статистикой за 2021 год, в коллективных средствах размещения действовали 261 тыс. мест. В Крыму в 2020 году гостиницы и санатории обладали 171 тыс. мест, рассказала эксперт.

Ломидзе отметила, что все места в гостиницах российских курортов предназначены для туристов из РФ, в то время как в Турции туристический поток формируется туристами из разных стран. С учетом того, что доля россиян на курортах Турции в этом году приближается к 40%, в реальности они занимают там порядка 312 тыс. мест в сезон.