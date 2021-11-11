Объем сделок на портале поставщиков Москвы вырос более чем в четыре раза за девять месяцев

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Объем сделок между компаниями на портале поставщиков Москвы вырос за девять месяцев 2021 года более чем в четыре раза. Общая сумма B2B-закупок (бизнес для бизнеса) составила около 1,7 млрд рублей, сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Объем сделок между компаниями на портале поставщиков вырос более чем в четыре раза. За девять месяцев 2021 года на сайте было опубликовано 2,3 тыс. заявок, объем B2B-закупок по которым составил около 1,7 млрд рублей, а за этот же период прошлого года - 2,1 тыс. на сумму свыше 374 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов, портал поставщиков дает предпринимателям возможность не только заключать контракты с городскими заказчиками, но и находить деловых партнеров среди других коммерческих структур, что позволяет расширить рынок сбыта. "Таким образом представители малого и среднего бизнеса могут работать напрямую с крупными компаниями и лидерами рынка", - приводятся его слова в сообщении.

Субъекты малого и среднего бизнеса составляют 90% пользователей портала. По словам руководителя департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, средняя сумма одной B2B-сделки в январе - сентябре 2021 года достигла 700 тыс. рублей, за аналогичный период 2020 года - 178 тыс. Наиболее востребованные товары B2B-сегмента - компьютеры и периферийное оборудование, мебель для офисов и предприятий торговли, бытовые электроприборы и другое. Всего за девять месяцев 2021 года в каталог продукции добавлено 345 тыс. стандартных товарных единиц.

Портал поставщиков Москвы был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. По словам руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, портал связан более чем с 40 внешними полезными для бизнеса сервисами, в том числе городскими интернет-ресурсами для предпринимателей и торговыми площадками. Это позволяет поставщикам использовать на одном сайте весь необходимый функционал для участия в закупках.

"Поставщики в режиме одного окна могут участвовать в региональных закупках, создавать сайты-визитки, а также пользоваться сервисами для бизнеса, структурированным каталогом продукции и сервисом электронного исполнения контрактов. Сегодня на портале зарегистрировано более 240 тыс. поставщиков. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось примерно на 15%, это говорит о востребованности ресурса среди малого и среднего бизнеса", - приводятся в сообщении слова Лысенко.