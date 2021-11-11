Глава "Нафтогаза" считает, что ГТС Украины конкурентнее "Северного потока - 2"

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что газотранспортная система (ГТС) Украины имеет ряд преимуществ и более конкурентоспособна по сравнению с газопроводом "Северный поток - 2". Об этом он написал в колонке для украинского издания " Новое время ".

"У нас на основных маршрутах идет не одна труба, а несколько. И поэтому есть резерв, в отличие от того же "Северного потока - 2", где резервные трубы просто отсутствуют", - отметил он. Витренко добавил, что ГТС Украины "значительно удобнее российской" с точки зрения своего расположения и возможностей транспортировать газ, в том числе, из месторождений в Центральной Азии в страны Западной Европы. Он подчеркнул, что ГТС страны "может транспортировать в разы больше, чем сейчас".

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Газопровод в целом повторяет трассу первого "Северного потока", но начинается не у Выборга, а у Усть-Луги, также в Ленинградской области. Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая протяженность газопровода 1,23 тыс. км.

Газотранспортная система Украины, которая была построена во времена СССР, состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций (71 компрессорная станция общей мощностью 5405 МВт). Пропускная способность системы на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд куб. м в год, на границах Украины с Белоруссией, Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдавией - 178,5 млрд куб. м в год, в том числе со странами ЕС - 142,5 млрд куб. м в год.