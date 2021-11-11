"Ъ": от проекта высокоскоростной магистрали Москва - Петербург могут отказаться

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург может быть сдвинуто или вовсе отменено. Вместо него предлагается построить выделенный грузовой ход между городами, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Отмечается, что в протоколе совещания 27 oктября у первогo вице-премьера Андрея Белoусова по инвестпрограмме и финансовому плану РЖД на 2022-2024 годы есть поручение рекомендовать холдингу дополнительно проработать ряд вопросов с учетом позиций вице-премьера Марата Хуснуллина, помощника президента Игоря Левитина и Минфина.

Среди таких вопросов - реализация проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург, которому необходимо дать переоценку с учетoм пoручений президента РФ Влaдимира Путинa, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна, пишет газета. В проекте протокола, с которым ознакомился "Коммерсантъ", этот пункт был изложен несколько по-иному: "оптимизация проекта строительства железнодорожной линии Москва-Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей".

Как рассказали газете источники, наряду с обсуждением варианта отказа от ВСМ обсуждается и возможность создания в ближайшей перспективе выделенного грузового хода для обеспечения движения грузов на этом направлении - по словам одного из собеседников "Коммерсанта", на этом настаивает РЖД.

В РЖД, секретариатах Белоусова и Хуснуллина комментариев газете не дали. Параметры грузового хода и обосновывающую грузовую базу собеседники "Коммерсанта" не видели.

Но собеседники "Коммерсанта" среди грузоотправителей считают, что никакого существенного роста грузопотока, который мог бы обосновать выделенный грузовой ход между Москвой и Петербургом, нет. Часть грузопотоков уже была убрана при запуске движения "Сапсанов".

30 сентября в паспорте госпрограммы "Развитие транспортной системы", который опубликован в материалах к проекту бюджета на 2022-2024 годы, сообщалось, что ВСМ Москва - Санкт-Петербург планируется построить в 2027 году. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил журналистам, что РЖД не справятся с финансированием ВСМ, и схема будет особой в случае, если решение о строительстве будет принято. Как отмечал в интервью ТАСС замглавы Минтранса Владимир Токарев, стоимость магистрали предварительно оценивается в 1,7 трлн рублей.