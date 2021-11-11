Объем участия "Сбера" в финансировании проекта "Арктик СПГ - 2" составит €2,8 млрд

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Объем участия "Сбера" в финансировании строительства комплекса "Новатэка" по производству сжиженного природного газа (СПГ) и стабильного газового конденсата "Арктик СПГ - 2" составит €2,8 млрд, сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Мы расширили свое сотрудничество по проекту "Арктик СПГ - 2". Сбербанк подписал связанное дополнительное соглашение, и объемы финансирования со стороны банка составят €2,8 млрд", - сказал он.

В конце октября компания "Арктик СПГ - 2", реализующая одноименный проект по строительству СПГ-завода, подписала дополнительное соглашение с синдикатом российских банков об увеличении максимальной суммы финансирования до 5,7 млрд евро в рамках кредитной линии сроком на 15 лет.