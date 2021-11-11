Тендер на 1,2 млрд рублей на запуск производства в РФ полупроводников выиграл "Лассард"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Контракт Минпромторга РФ на 1,2 млрд рублей на запуск в РФ производства по выращиванию монокристаллов для радиоэлектронной аппаратуры получила компания "Лассард", соучредителем которой является Денис Фролов. Это следует из материала на портале госзакупок.

Речь идет о проведении опытно-конструкторской работы для разработки многотигельной установки для выращивания монокристаллов GaAs и Ge диаметром 100 и 150 мм (полупроводников, необходимых для многих видов техники) методом VGF. Проект получил название "Листопад".

Как пояснил ТАСС заместитель гендиректора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") Андрей Чендаров, создание отечественной установки для выращивания монокристаллов GaAs и Ge - необходимый шаг для обеспечения импортонезависимости в области оборудования для производства электронной компонентной базы (ЭКБ).

"Лассард" является высокотехнологичной компанией, технологическая база которой позволяет создать необходимый задел для расширения предприятиями - производителями ЭКБ серийного производства монокристаллов, которые могут применяться в различных сферах, в том числе в области телекоммуникаций", - заключил он.