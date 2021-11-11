Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,74%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,74%, до 4141,62 пункта, индекса РТС - на 1,22%, до 1830,95 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи снижался до 4133,32 пункта (-0,94%), индекс РТС находился на уровне 1827,79 пункта (-1,39%).

Стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE уменьшается на 0,12% - до $82,54 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,04% и торгуется на уровне $81,31 за баррель.