В Москве 70% объектов недвижимости с долевым участием строят с эскроу-счетами

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Около 70% объектов недвижимости с долевым участием в Москве строятся с привлечением денежных средств на эскроу-счета, сообщила в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.

"На территории столицы 70% объектов, по которым получены разрешения на строительство в рамках 214-ФЗ ("Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"), на сегодняшний день строятся с использованием эскроу-счетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по таким объектам с использованием проектного финансирования будет возведено 22,1 млн кв. м недвижимости в рамках 357 разрешений на строительство. Заключено при этом 85 285 договоров долевого участия (ДДУ).

"На "старую" схему приходится 7,7 млн кв. м. Доля объектов, которые столичные застройщики реализуют по "старой" схеме, составляет 23% от общего числа действующих разрешений на строительство. По ним заключено 56 231 ДДУ", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Она также пояснила, что на объекты, реализуемые вне данных схем, приходится 7% или 34 разрешения на строительство на 1,4 млн кв. м. "В основном это проекты, которые достраиваются в рамках дорожной карты", - уточнила Пятова.