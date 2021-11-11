В Сочи приступили к сбору фейхоа

СОЧИ, 11 ноября. /ТАСС/. Сезон сбора фейхоа начался в Сочи, дождливое лето положительно сказалось на урожае и качестве ягод, рассказал ТАСС главный научный сотрудник ФИЦ СНЦ РАН, доктор сельскохозяйственных наук Магомед Омаров.

«Оптимальное сочетание количества атмосферных осадков и температуры в период налива плодов благоприятно сказалось и на урожае и качестве ягод культуры фейхоа. В зависимости от погодных условий сбор плодов фейхоа может продолжаться вплоть до декабря», — рассказал собеседник агентства.

Урожайные места

Климат влажных субтропиков позволяет возделывать эту культуру в промышленных масштабах, но, по данным краевого Минсельхоза, фермеров, занимающихся выращиванием фейхоа в Сочи не так много. В основном это подсобные хозяйства или фермы, ориентированные на туристов, где можно собрать плоды собственноручно.

«К нам приезжают гости, которые собирают ягоды, гуляют, дышат воздухом. Приезжают целыми семьями. Платишь только за те плоды, которые уносишь с собой, и за вход на плантацию. Гостей в этом году много, из 400 деревьев у нас уже треть «лысые», — рассказал ТАСС работник плантации по имени Ваган.

Как передает корр. ТАСС, в разных районах Сочи фейхоа растет прямо на улице и собрать ягоды может любой гуляющий. Их спелость определяют вручную: нужно потрясти дерево и те плоды, что упали на землю, готовы к употреблению.

«Свежие кисловатые плоды полезны диабетикам, гипертоникам, людям с легко возбудимой нервной системой», — рассказал Омаров.

Сезонный ингредиент

Плоды фейхоа содержат в достаточном количестве витамины, сахар, пектин и другие биологически активные вещества, легко усваиваемые человеком. Их можно есть как в свежем виде, так и в виде варенья, напитков, а также фейхоа можно добавлять в выпечку и другие блюда.

Фейхоа входит в сезонные меню сочинских ресторанов, рассказал ТАСС бренд-шеф ресторана Brunello Илья Захаров (входит в структуру игорной зоны «Красная Поляна»).

«В наше обновленное сезонное меню вошел зеленый салат с мякотью фейхоа, авокадо, свежим огурцом и слайсами брокколи, и десерт из янтарной хурмы с сегментами абхазского мандарина под эспумой из сезонной фейхоа. Сейчас лучшее время локальных кавказских фруктов», — сказал он.

В исследовательском центре РАН проводится селекционная работа по выделению высокоурожайных и раннеспелых форм фейхоа. В настоящее время специалистами уже получены три сорта, которые отличаются от классического сроком созревания, урожайностью и качеством плодов. Как пояснил Магомед Омаров, в 2016 году сорта были включены в госреестр охраняемых селекционных достижений РФ.