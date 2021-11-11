Абсолютный рекорд суточной погрузки контейнеров установили на ж/д станции в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября. /ТАСС/. Рекордный показатель погрузки контейнеров в сутки установлен на одной из крупнейших в России припортовой железнодорожной станции Находка-Восточная в Приморском крае, сообщает в четверг пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД). С начала года объем контейнерных перевозок на Дальнем Востоке вырос более чем на 25%.

Как отмечал губернатор Приморья Олег Кожемяко, в портах Приморского края собралось большое количество контейнеров для северного завоза. Причиной этого стали последствия пандемии коронавируса, когда поток грузов из закрытых до недавнего времени иностранных портов хлынул в Россию, тем самым максимально загрузив приморские портовые мощности.

"10 ноября 2021 года на станции Находка-Восточная Дальневосточной железной дороги достигнут исторический максимум суточной погрузки контейнеров - 451 вагон (773 контейнера), что эквивалентно почти семи контейнерным поездам. Предыдущее производственное достижение станции по погрузке контейнеров составляло 383 вагона", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что такого результата удалось достичь за счет скоординированного взаимодействия всех участников перевозочного процесса: железнодорожников, экспедиторов и портовиков, а также совместной диспетчеризации и внедрению новых цифровых технологий. По данным ДВЖД, с начала 2021 года перевозка контейнеров на Дальневосточной магистрали увеличилась более чем на четверть.

Станция Находка-Восточная Дальневосточной железной дороги входит в тройку крупнейших припортовых станций на сети ОАО "РЖД" и обеспечивает переработку внешнеторговых грузов партнеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В конце октября возникли трудности с доставкой грузов из морских портов Владивосток и Восточный в направлении портов Чукотского автономного округа, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей. В основном это касается контейнерных грузов. Рабочая группа Минтранса приняла решения о переходе морских портов регионов ДФО на круглосуточный режим работы при наличии судов под грузовыми операциями.