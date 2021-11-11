Ведущий порт Хайнаня объявил об открытии трансконтинентального маршрута в Индийский океан

ХАЙКОУ /Китай/, 11 ноября. /ТАСС/. Главный транспортный узел по осуществлению международных контейнерных перевозок Хайнаня порт Янпу опробовал новый трансконтинентальный маршрут, связывающий Восточную Азию с регионом Индийского океана. Об этом сообщил в четверг управляющий комитет зоны экономического развития Янпу.

Согласно информационному материалу, опубликованному на странице ведомства в социальной сети WeChat, транспортировкой товаров в данном направлении занимается китайская логистическая компания COSCO Shipping, судно которой на текущей неделе вернулось в порт выхода после первой доставки грузов. Таким образом, Янпу создал второй трансконтинентальный маршрут морских перевозок (первый был открыт в сентябре 2020 года и связывает Хайнань с Австралией, Гонконгом, Филиппинами и Папуа-Новой Гвинеей).

"Создание этого трансконтинентального маршрута свидетельствует, что после модернизации контейнерных гаваней потенциал Янпу существенно усилился", - уточнил комитет. По его сведениям, данный порт продолжит расширять сеть международных трансконтинентальных океанических маршрутов, поскольку для выполнения такой задачи уже имеется надежная экономическая основа.

Как прокомментировала ситуацию COSCO Shipping, компания стремится активно использовать преимущества Хайнаньского порта свободной торговли. Самая южная китайская провинция, как отмечается в сообщении, становится все более важным транспортным узлом, южными воротами для наращиванию торгово-экономического взаимодействия Китая с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Янпу - самый важный глубоководный порт Хайнаня, идеально приспособленный для обслуживания сверхкрупных контейнеровозов. Согласно статистике, за январь - сентябрь его гавани приняли более 975 тыс. стандартных контейнеров. Это примерно на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что уже к 2025 году он станет транспортным узлом регионального значения, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров.