Четверть безналичных платежей в России приходится на карты "Мир"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 25% общего объема рынка платежей в России приходится на карты "Мир", до конца 2023 года эту долю планируется увеличить до 27-30%. Об этом сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).

"Сегодня "Мир" занимает существенную долю рынка - более 25% в общем объеме карточных транзакций", - сказали в пресс-службе платежной системы, отметив при этом, что каждый следующий процент потребует еще более серьезной работы.

В планах НСПК - развитие для держателей карт новых продуктов, сервисов и предложений, которые, в частности, будут способствовать дальнейшему росту транзакционной активности. "До конца 2023 года мы планируем достичь обозначенного стратегией Банка России показателя 27-30% по объемам платежей", - отметили в НСПК.