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Чернышенко: технологии ИИ увеличивают эффективность цифровой трансформации в 6-7 раз

Скорость получения государственных услуг благодаря технологиям искусственного интеллекта к 2024 году вырастет в 10 раз, указал вице-премьер

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта позволяют увеличить эффективность цифровой трансформации в шесть-семь раз. Об этом сообщил в четверг заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021.

"По оценке экспертов, с которой мы согласны, и мы видим это на реальных результатах, технологии искусственного интеллекта позволяют увеличить эффективность цифровой трансформации в шесть-семь раз", - сказал Чернышенко.

Он отметил, что эффективность оценивается по пяти показателям: скорость, качество, уровень персонализации, экономическая эффективность и объективность.

"Скорость получения государственных услуг благодаря технологиям искусственного интеллекта к 2024 году вырастет в 10 раз", - добавил вице-премьер.

Международная конференция AI Journey организована Сбербанком, она проходит 10-12 ноября.

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