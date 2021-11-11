Россияне досрочно установили рекорд по количеству взятых за год кредитов наличными

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россияне в течение января - октября 2021 год взяли 15,8 млн кредитов наличными, это больше, чем за весь 2020 год (14,5 млн кредитов), следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), владеющего информацией о 97% банковских заемщиках.

"За 10 месяцев россияне взяли 15,8 млн кредитов наличными - на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года (11,6 млн кредитов). Это больше, чем за весь 2020 год (14,5 млн) и даже больше, чем за весь 2019 год, когда россияне взяли рекордные 15,3 млн кредитов", - отмечается в материалах ОКБ.

В октябре банки предоставили 1,6 млн кредитов наличными - на 22% больше, чем годом ранее.

По данным ОКБ, рост кредитования за сентябрь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен во всех 30 регионах, лидирующих по количеству выданных в сентябре кредитов наличными. Наибольший рост зафиксирован в Татарии (на 44%), Иркутской области (43%), Московской и Тюменской областях (по 41%), Ростовской области, Башкирии и Москве (по 40%). Наименьший рост был в Алтайском крае, Нижегородской и Омской областях, Приморском крае (по 30%).

"Повышение ключевой ставки тоже не снизило заинтересованность населения в заемных средствах, поэтому мы ожидаем, что общее количество выданных кредитов наличными к концу года приблизится к 20 млн", - отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.