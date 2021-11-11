Доходы России от экспорта электроэнергии за девять месяцев выросли в 2,6 раза

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Доходы России от экспорта электроэнергии в январе - сентябре 2021 года составили $804,1 млн, что в 2,6 раза больше, чем за девять месяцев 2020 года, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом экспортные доходы в сентябре 2021 года увеличились в годовом выражении в 2,4 раза, до $146,4 млн.

За январь - сентябрь 2021 года Россия импортировала электроэнергию на сумму $19,1 млн, что на 4% больше показателя за аналогичный период прошлого года, а в сентябре - на $2,2 млн (на 9% меньше, чем годом ранее).