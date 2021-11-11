Россия в январе - сентябре увеличила экспорт водки на 10,6%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Экспорт водки из РФ в январе - сентябре 2021 года в денежном выражении увеличился на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $110,2 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом, за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 1 млрд 602,9 млн декалитров, что на 5% больше, чем годом ранее.

В сентябре, по данным ФТС, объем экспорта водки из РФ в денежном выражении вырос на 21,7% по сравнению с показателем за август и составил $19,7 млн. При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 269,35 млн декалитров, что на 16,8% больше, чем за предыдущий месяц.