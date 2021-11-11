Доходы от экспорта нефти из России в январе - сентябре выросли на 41%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия в январе - сентябре 2021 года увеличила экспорт нефти в стоимостном выражении на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $77,9 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический объем экспорта российской нефти за этот период 2021 года сократился на 5,8% - до 171,37 млн тонн, что связано с ограничениями от сделки ОПЕК+.

При этом экспорт нефти в сентябре к августу в денежном выражении сократился на 1,7% - до $9,97 млрд, а в натуральном выражении - на 4,3%, до 19,48 млн тонн.

Экспорт бензина

Нефтяные компании России сократили объем экспорта бензина в январе - сентябре 2021 года на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,54 млн тонн. При этом в стоимостном выражении экспорт вырос на 4,7% - до $1,916 млрд.

В то же время в сентябре 2021 года по сравнению с августом доходы от экспорта снизились на 23,7% - до $130,5 млн, а физические объемы - на 24,1%, до 191 тыс. тонн.

Всего доходы компаний от экспорта нефтепродуктов из России в январе-сентябре увеличились на 44,8% - до $50,3 млрд, при этом физический объем экспорта топлива за отчетный период вырос на 2,7% - до 109,9 млн тонн.

Доходы компаний от экспорта дизельного топлива за девять месяцев текущего года выросли на 20,7% - до $18,6 млрд, а объем поставок снизился на 8,4% - до 37,5 млн тонн.