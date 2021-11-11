Профицит внешней торговли России в январе - сентябре вырос на 68,13%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли России в январе - сентябре 2021 года составило $130,3 млрд, что на 68,13% (или на $52,8 млрд) больше показателя за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров из РФ в отчетном периоде сложился на уровне $343,8 млрд, увеличившись в годовом выражении на 41,4%. Объем импорта вырос на 28,9% и составил $213,5 млрд.

Таким образом, внешнеторговый оборот РФ в январе - сентябре 2021 года увеличился на 36,3%, до $557,3 млрд.

Основой российского экспорта за отчетный период традиционно являлись топливно-энергетические товары, доля которых в товарной структуре экспорта составила 53,2% (в январе - сентябре 2020 года - 52%). В товарной структуре импорта наибольшую долю составляли машины и оборудование - 49,5% (в январе - сентябре 2020 года - 46,9%).

Согласно данным ФТС, в страновой структуре внешней торговли РФ на долю ЕС в январе - сентябре 2021 года приходилось 35,6% российского товарооборота (в январе - сентябре 2020 года - 34,1%), на страны СНГ - 12,2% (13%), на страны ЕАЭС - 8,9% (9%), на страны АТЭС - 33,9% (34,3%).

Основные торговые партнеры РФ

Основными торговыми партнерами России за отчетный период среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $98,9 млрд (+32% к январю - августу 2020 г.), Германия - $40,9 млрд (+39,8%), Нидерланды - $32,5 млрд (+54,4%), США - $26,2 млрд (+47,7%), Турция - $23,3 млрд (+53,9%), Республика Корея - $21,9 млрд (+59,5%), Италия - $20,3 млрд (+42,9%), Великобритания - $18,7 млрд (+2,4%), Франция - $15,3 млрд (+64,8%), Польша - $15 млрд (+46,7%).