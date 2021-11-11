Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - сентябре выросли вдвое

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Доходы "Газпрома" от экспорта газа по итогам января - сентября 2021 года увеличились вдвое по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили $33,26 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический объем экспорта газа за отчетный период вырос на 9,5% и достиг 156,8 млрд куб. м.

В сентябре 2021 года "Газпром" снизил экспорт на 8,8% по сравнению с августом - до 15,3 млрд куб. м на $4,71 млрд (снижение на 0,7% в денежном выражении).

Как свидетельствуют данные ФТС, в сентябре 2021 года средняя экспортная стоимость поставок газа выросла до $308 за 1 тыс. куб. м против $282,4 за 1 тыс. куб. в августе и $245,12 за 1 тыс. куб. м в июле 2021 года.

Ранее по итогам закрытого вебинара по европейскому рынку газа сообщалось, что "Газпром" повысил прогноз средней цены экспорта газа в 2021 году до $295-330 с ранее ожидаемых $269,6 за тыс. куб. м. Ожидается, что экспорт "Газпрома" в 2021 году в Европу превысит 183 млрд кубометров газа, что на 6 млрд куб. м больше, чем в 2020 году.