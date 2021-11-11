Экспорт российского алюминия в сентябре вырос до $567,9 млн

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Объем экспорта российского алюминия в денежном выражении в сентябре 2021 года вырос на 18% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $567,9 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В натуральном выражении экспорт алюминия вырос на 12,8% и достиг 266 тыс. тонн.

Объем экспорта российской рафинированной меди и необработанных медных сплавов в денежном выражении в сентябре сократился на 95,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $15,1 млн. В натуральном выражении экспорт товаров этой категории снизился на 95,2% и достиг 2,3 тыс. тонн.

Экспорт необработанного никеля из России в сентябре по данным ФТС не производился.

Экспорт плоского проката

Объем экспорта российского плоского проката из железа и нелегированной стали в денежном выражении в сентябре 2021 года сократился на 0,4% по сравнению с августом и составил $771,9 млн. В натуральном выражении экспорт проката вырос на 0,4% - до 780,3 тыс. тонн.

Экспорт полуфабрикатов из железа и нелегированной стали в денежном выражении в сентябре вырос на 83,6% по сравнению с предыдущим месяцем - до $1,052 млрд. В натуральном выражении экспорт этой категории товаров увеличился на 89,7% - до 1,457 млн тонн.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России действуют пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну.