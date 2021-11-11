"Ъ": новые штрафы за повторные нарушения ПДД могут ожидать российских водителей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Ужесточение наказания за несоблюдение ряда правил дорожного движения грозит российским водителям. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на обновленный проект Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Первая редакция проекта нового КоАП была представлена в начале 2020 года, после документ дорабатывался. В мае прошлого года его снова вынесли на обсуждение и вновь направили на доработку. В настоящее время подготовлена новая редакция, в которой обнаружены новые нормы, не упоминавшиеся в прежних версиях.

Как пишет "Коммерсант", предлагается усилить ряд наказаний для водителей, которые совершают в течение года повторные нарушения. В частности, за управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это не первый такой случай, водитель может быть оштрафован на 5 тыс. рублей или даже лишен прав, а рецидив с чрезмерной тонировкой грозит штрафом в 3 тыс. рублей. Кроме того, ужесточается наказание за отказ остановиться по требованию полицейского: если в действующей ст. 12.25 КоАП за это предусматривается штраф в 500-800 рублей, то новый кодекс предусматривает лишение прав на срок до 3 лет или штраф 40 тыс. рублей за неоднократный отказ остановиться, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан. В данном случае, как поясняется в материале, речь идет о ситуациях, когда полиция вынуждена гнаться за нарушителем или даже открывать огонь.

Кроме того, водителям грозит повышение штрафа с 1 тыс. до 3 тыс. рублей за стоянку вне специально отведенных "карманов". Также вводится штраф в 1-2 тыс. рублей за управление "средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования", например снегоходами, болотоходами, кроссовыми мотоциклами, мотоблоками. Максимальный штраф за перевозку детей без автокресла увеличивается с 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Вместе с тем в новом КоАП предусматривается и смягчение наказания для автомобилистов. В частности, полное исключение такого вида наказания, как арест. Такая норма прорабатывается в рамках гуманизации законодательства об административных правонарушениях, но окончательного решения еще нет. Впервые в кодексе вводится процедура временного ограничения права управления транспортным средством. Она будет применяться в тех случаях, когда водитель грубо нарушил ПДД, до решения суда. Сейчас запрета водить машину нет. Тех, кто продолжит ездить, будут штрафовать на 1-3 тыс. рублей.

Важные изменения предусматриваются для водителей, которые платят штрафы за нарушения, зафиксированные дорожными камерами. Планируется, что правительство РФ установит требования к комплексам и софту, правилам размещения камер, информированию автомобилистов. Если хоть одно из этих правил не будет соблюдаться, "письмо счастья" отправлено не будет, либо станет основанием для отмены штрафа.