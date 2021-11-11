{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украина в отопительный сезон будет ориентироваться на американский и польский уголь

Первый замглавы Минэнерго Юрий Власенко сообщил, что ведомство рассчитывает на импорт около 2 млн тонн угля

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Основные импортные поставки угля на Украину в этом отопительном сезоне придут из США и Польши. Об этом заявил первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко.

На эту тему
В тени нефти и газа. Есть ли будущее у угля?
В тени нефти и газа.

"На сегодняшний день большой объем угля законтрактован в США и Польше. Также некоторые небольшие партии поступают из Казахстана, <....> но мы в целом ориентируемся на США и Польшу", - сказал он в эфире украинского телеканала "Эспрессо".

Замглавы ведомства проинформировал, что Минэнерго рассчитывает на импорт около 2 млн тонн угля.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ситуация вокруг подготовки к отопительному сезону непростая, но в целом находится под контролем правительства. В частности, страна испытывает дефицит угля, с которым, по словам премьера, планирует справиться с помощью импорта и увеличения собственной добычи.

Теги
Украина
"Ъ": Coca-Cola требует отозвать регистрацию товарных знаков Fantola
Основанием для обращения в коллегию стало предполагаемое сходство до степени смешения оспариваемых товарных знаков с брендом Fanta
Читать полностью