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Чернышенко: число учащихся и прошедших обучение в IT-сфере к 2024 году достигнет 500 тыс.

В этом году на программы высшего образования в сфере информационных технологий за счет федерального бюджета поступило более 80 тыс. человек, отметил зампредседателя правительства

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Количество учащихся и прошедших обучение по IT-специальностям достигнет в России полумиллиона человек к 2024 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на международной конференции AI Journey 2021.

"В этом году на программы высшего образования в сфере информационных технологий за счет федерального бюджета поступило более 80 тыс. человек. Планируется, что к 2024 году количество учащихся и прошедших обучение по IT-специальностям достигнет полумиллиона человек", - сказал Чернышенко.

Ранее вице-премьер сообщал, что около 10 программ бакалавриата и 40 программ магистратуры по направлениям искусственного интеллекта появятся в вузах к 2024 году.

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РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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