Чернышенко: беспилотный транспорт может стать частью городской инфраструктуры к 2025 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Беспилотный транспорт может стать органичной частью городской инфраструктуры уже к 2025 году при условии, что успешно пройдут его пилотные испытания. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на международной конференции AI Journey 2021.

"При условии успешного прохождения пилотных испытаний, уже к 2025 году беспилотники могут стать органичной частью городской инфраструктуры", - сказал он. Чернышенко добавил, что правительство ожидает высокие результаты от тестирования инфраструктуры беспилотного транспорта.

По словам вице-премьера, уже в пятнадцати российских регионах стартовал эксперимент опытной эксплуатации беспилотников на автодорогах общего пользования. "За время тестирования беспилотного транспорта машины без водителей в общей сложности проехали 10 млн км. в автономном режиме", - пояснил вице-премьер.

Чернышенко также сообщил, что правительство активно работает над снятием нормативных барьеров, которые препятствуют внедрению в экономику технологий ИИ.

"В этом году был принят закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. В качестве пилотов одобрены семь проектов так называемой "цифровой песочницы". В них попали решения беспилотного транспорта, системы принятия врачебных решений с использованием искусственного интеллекта, система дистанционного заключения договоров с использованием биометрии и сервисы телемедицины", - сказал он.

"Цифровые песочницы" позволяют временно снять существующие правовые ограничения с экспериментальных технологий и оценить их экономический эффект. Например, ожидаемый рост рынка телемедицинских услуг благодаря установленному экспериментальному правовому режиму может составить до 40% за год", - заключил вице-премьер.