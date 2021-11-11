Доходы компаний от экспорта СПГ из России за девять месяцев упали на 10,6%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Доходы компаний Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в январе - сентябре 2021 года уменьшились на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года - до $5,3 млрд. Это следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический объем экспорта СПГ из России за отчетный период снизился на 3,2% и составил 53,3 млн куб. м в сжиженном состоянии.

По информации источников ТАСС в отрасли, данные ФТС по экспорту СПГ имеют временной лаг приблизительно в три месяца.

В сентябре 2021 года, по данным ФТС, экспорт СПГ составил 4,2 млн куб. м в сжиженном состоянии, что на 9,5% ниже, чем в августе. Доходы от экспорта СПГ в сентябре выросли на 14,5% - до $504,1 млн.

Об экспортерах

Экспорт СПГ из России осуществляют Sakhalin Energy и "Ямал СПГ". Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал.