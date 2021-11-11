В Якутии на золотосеребряном месторождении Нежданинское открылась обогатительная фабрика

ЯКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Современная обогатительная фабрика компании Polymetal открылась в четверг на Нежданинском золотосеребряном месторождении в Томпонском районе Якутии. Об этом сообщил журналистам в четверг глава Якутии Айсен Николаев.

"Сегодня историческое событие для золотодобывающей промышленности нашей республики и всей страны. Открылась крупнейшая золотодобывающая горно-обогатительная фабрика на Нежданинском ГОКе компании Polymetal", - сказал Николаев. Он отметил, что запуск позволит создать 1 тыс. рабочих мест, при этом в настоящее время уже 28% работающих на предприятии - это местные жители.

Как сообщили в пресс-службе компании, выход на полную проектную мощность ожидается до конца апреля 2022 года. Строительство фабрики с комбинированной гравитационно-флотационной технологией обогащения и карьера производительностью до 2 млн тонн руды в год заняло чуть более трех лет.

Polymetal начал производство концентрата на Нежданинском золотосеребряном месторождении в Якутии в октябре. "Особенностью Нежданинского является вовлечение в промышленную переработку дважды упорных руд с высоким содержанием углерода. Ранее такое сырье не имело перспектив последующей эффективной переработки до сплава доре. Общее извлечение в концентрат на Нежданинской фабрике с участком гравитационного обогащения составит 85%. Полученный концентрат с помощью технологии автоклавного выщелачивания будет перерабатываться на Амурском ГМК - еще одном предприятии Polymetal на Дальнем Востоке. Автоклавная технология является самой экологически безопасной в мире", - добавили в компании.

По данным компании, предприятие ежегодно будет выплачивать порядка $20 млн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. К моменту запуска обогатительной фабрики Polymetal уже проинвестировал около 120 млн рублей в различные социальные проекты в Томпонском районе.

Рудные запасы Нежданинского в соответствии с Кодексом JORC оценены в 4,4 млн унций в золотом эквиваленте с содержанием 3,6 г/т. Месторождение было открыто в 1951 году, в 1951-1959 гг. шла масштабная геологическая разведка. В 2019-2021 годы - строительство первой очереди горно-обогатительного комбината на Нежданинском месторождении.

О компании

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет девятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.

В свободном обращении находятся 75,2% акций компании. Крупнейший акционер - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров - владеет 23,9%.