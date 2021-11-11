Чернышенко: почти 50% MedTech-сервисов в РФ на основе ИИ направлены на диагностику ковида

МОСКВА, 11 ноября./ТАСС/. Около 50% всех новых сервисов в сфере медицинских технологий (MedTech-сервисов) в России на основе искусственного интеллекта (ИИ) направлены на диагностику и лечение коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на международной конференции AI Journey 2021.

"Искусственный интеллект стал одним из самых значимых технологических помощников для борьбы с пандемией и ее последствиями. 44% всех новых MedTech сервисов в России на основе ИИ направлены на диагностику и лечение COVID-19", - сказал Чернышенко.

Он также добавил, что, благодаря искусственному интеллекту, в 2020 году была запущена обновленная система 112, которая позволила оперативно обрабатывать обращения граждан с жалобами на симптомы коронавируса и существенно разгрузила работу экстренных служб.

"Это решение стало жизненно необходимым в условиях непростой эпидемиологической ситуации. Технологии принятия врачебных решений при помощи ИИ, пилоты которых в этом году запустили в ряде российских регионов, позволили существенно ускорить анализ флюорограмм и КТ-исследований легких. Такие технологии помогают в сжатые сроки диагностировать онкологические заболевания и коронавирусную инфекцию", - добавил вице-премьер.