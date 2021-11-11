Очередное заседание межправкомиссии РФ и КНР по инвестсотрудничеству пройдет 26 ноября

Пандемия COVID-19

Песков заявил, что введение на федеральном уровне QR-кодов на транспорте не обсуждалось

Ппресс-секретарь главы государства ранее говорил журналистам, что Кремль не обсуждает усиление на федеральном уровне антиковидных ограничений

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