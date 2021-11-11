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Очередное заседание межправкомиссии РФ и КНР по инвестсотрудничеству пройдет 26 ноября

Оно пройдет в режиме видеоконференции

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился провести очередное заседание межправительственной комиссии России и Китая по инвестиционному сотрудничеству 26 ноября, встреча состоится по видеосвязи. Соответствующее распоряжение главы российского кабмина опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Провести 8-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству 26 ноября в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении.

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