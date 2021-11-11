FT: Брюссель продлит возможность доступа банков ЕС к клиринговым центрам Британии

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) продлит возможность доступа банков Евросоюза к клиринговым центрам Великобритании после июня 2022 года в интересах финансовой стабильности. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара Мейрид Макгиннесс, отвечающей за финансовые услуги, финансовую стабильность и рынки капитала.

По ее словам, такое решение позволит финансовым институтам и инвесторам сообщества "избежать обрыва", предотвратить потенциальную угрозу стабильности финансового рынка, когда действие соответствующего соглашения истечет в середине будущего года. Макгиннесс признала, что первоначальный срок действия договоренностей до июня 2022 года "слишком короткий" для наращивания возможностей в этой сфере в среднесрочной перспективе.

В то же время ЕК делает, как отмечает издание, все возможное для перевода клиринговых операций по деривативам в ЕС, опасаясь "рисков для финансовой стабильности, связанных с тем, что контракты на сумму до €80 трлн обрабатываются на рынке, который больше не подлежит прямому надзору".

Данный шаг Брюсселя предоставит банкам, другим финансовым компаниям и управляющим активами больше времени для перевода большей части своих контрактов, деноминированных в евро, из Соединенного Королевства в еврозону. Клиринговые центры играют, по свидетельству газеты, центральную роль в сохранении стабильности рынка, предотвращении каскадного распространения дефолтов через финансовую систему.

По данным провайдера данных компании Osttra, в британских клиринговых центрах, обслуживающих основные международные биржи, а также ряд внебиржевых рынков, по-прежнему обрабатывается около 90% всех производных финансовых инструментов, деноминированных в евро.